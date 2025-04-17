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Yaşam

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu için tören düzenlendi.

Halis Akyıldız  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul

Maltepe Merkez Cumhuriyet Camisi'ndeki törende, Tarkan ile aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

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Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı törende Tevetoğlu için öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Törene, Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, yakınları ve şarkıcı Zerrin Özer katıldı.

Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Maltepe Mezarlığı'na götürüldü.

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