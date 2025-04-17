Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu için tören düzenlendi.
İstanbul
Maltepe Merkez Cumhuriyet Camisi'ndeki törende, Tarkan ile aile üyeleri taziyeleri kabul etti.
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Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı törende Tevetoğlu için öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Törene, Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, yakınları ve şarkıcı Zerrin Özer katıldı.
Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Maltepe Mezarlığı'na götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.