Off-road tutkunları Kazdağları'nda buluştu
Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarında bulunan Kazdağları'nın Hanlar Bölgesi'nde bir araya gelen off-road tutkunları, adrenalin dolu bir organizasyona imza attı.
Balıkesir
Türkiye'nin farklı şehirlerinden 26 off-road araçla etkinliğe katılanlar, zorlu parkurlarda yarıştı, çamurlu yollar, dik yokuşlar ve engebeli arazileri aşmaya çalıştı.
Off-road tutkunları, Kazdağı Gezginleri Derneği (KAGEZ) üyelerinin de katılımıyla bölgeyi keşfetme fırsatı buldu.
Rotasızlar Off-road Grubu Başkan Yardımcısı Hilmi Şahin, AA muhabirine, etkinliğe Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve çevre ilçelerden katılım olduğunu belirtti.
Off-road meraklılarından Ali Kaptan da etkinliğe Balıkesir merkezden katıldığını belirterek, "Doğada olmayı seviyoruz. Off-road araçlarla bu tür kamplara katılıyoruz. Gece Sarıkız'a çıktık, karlı ortamda araçlarımızı zorladık. Bugün de zirveye doğru yolculuk yaptık." diye konuştu.
Bölgeye gelenleri çiftliğinde ağırlayan Mustafa Olcay da off-road ekibine teşekkür ederek, "Kazdağları'nı tanıtmak ve zarar vermeden gezmek amacıyla düzenlenen bu etkinlik, farklı illerden katılımcıları bir araya getirdi. Misafirlerimiz, Kazdağları'nın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.