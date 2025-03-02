Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,244.60
BTC/USDT
86,052.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük’teki otobüs kazasında yaralananların durumuna ilişkin Bozüyük Devlet Hastanesinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Off-road tutkunları Kazdağları'nda buluştu

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarında bulunan Kazdağları'nın Hanlar Bölgesi'nde bir araya gelen off-road tutkunları, adrenalin dolu bir organizasyona imza attı.

Hakan Firik  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Off-road tutkunları Kazdağları'nda buluştu Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 26 off-road araçla etkinliğe katılanlar, zorlu parkurlarda yarıştı, çamurlu yollar, dik yokuşlar ve engebeli arazileri aşmaya çalıştı.

Off-road tutkunları, Kazdağı Gezginleri Derneği (KAGEZ) üyelerinin de katılımıyla bölgeyi keşfetme fırsatı buldu.

Rotasızlar Off-road Grubu Başkan Yardımcısı Hilmi Şahin, AA muhabirine, etkinliğe Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve çevre ilçelerden katılım olduğunu belirtti.

Off-road meraklılarından Ali Kaptan da etkinliğe Balıkesir merkezden katıldığını belirterek, "Doğada olmayı seviyoruz. Off-road araçlarla bu tür kamplara katılıyoruz. Gece Sarıkız'a çıktık, karlı ortamda araçlarımızı zorladık. Bugün de zirveye doğru yolculuk yaptık." diye konuştu.

Bölgeye gelenleri çiftliğinde ağırlayan Mustafa Olcay da off-road ekibine teşekkür ederek, "Kazdağları'nı tanıtmak ve zarar vermeden gezmek amacıyla düzenlenen bu etkinlik, farklı illerden katılımcıları bir araya getirdi. Misafirlerimiz, Kazdağları'nın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kara ATMACA atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi
MSB'den, Mehmetçiğin ilk iftarına ilişkin paylaşım
Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı
TOKİ, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki deprem konutlarını tamamladı
Şam Havalimanı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor

Benzer haberler

Off-road tutkunları Kazdağları'nda buluştu

Off-road tutkunları Kazdağları'nda buluştu

Balıkesir'de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü

Balıkesirli diorama sanatçısı kadın, kişiye özel ev ve odaların modellerini yapıyor

Balıkesir'de doğal afetlerde kullanılması için özel jeneratör üretildi

Balıkesir'de doğal afetlerde kullanılması için özel jeneratör üretildi
Uzmanından "sazlık yangınları göçmen kuşları strese sokar" uyarısı

Uzmanından "sazlık yangınları göçmen kuşları strese sokar" uyarısı
Balıkesir'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Balıkesir'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet