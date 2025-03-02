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Yaşam

Bayburt'ta besicilerin zorlu kış mesaisi sürüyor

Bayburt'ta karla kaplı köylerde yaşayan besiciler, zorlu kış şartlarına rağmen zorluklara göğüs geriyor.

Beşir Kelleci  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Bayburt'ta besicilerin zorlu kış mesaisi sürüyor Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ahır ve naylon çadırlarda bakan besiciler, gün içinde dışarıya çıkardıkları hayvanlarının bakımını yapıp kar üzerinde yem veriyor.

Besiciler, ocak ayında başlayıp mart ortalarına kadar devam eden kuzu doğumları için de koyunlarının başında nöbet tutuyor.

Merkeze bağlı Kitre köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Halil Çetin, AA muhabirine, yaklaşık 500 küçükbaş hayvanının bulunduğunu söyledi.

Soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle önceki yıllara göre daha zorlu bir süreç geçirdiklerini belirten Çetin, "Çok fazla kar yağdı, dolayısıyla biraz sıkıntımız oldu. Yem, saman, hububat daha fazla kullanmak zorunda kaldık. Tedarikimiz bitmek üzere, inşallah bahar erkenden gelirse bunu da atlatacağız." diye konuştu.

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