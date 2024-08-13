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Yaşam

Nemrut Dağı'nda etçil çekirge görüldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında 2 bin 150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda etçil çekirge görüldü.

Orhan Pehlül  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Nemrut Dağı'nda etçil çekirge görüldü Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nda, 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeye rastlandı. Etçil çekirgeyi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

Uzmanlar, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

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