"Perseid meteor yağmuru" gökyüzünde görsel şölen sundu
Ankara
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki antik su kemerinde, Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti'nde ve Bergama Akrapolü'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.
Milattan sonra 2. yüzyılda imparator Trajan döneminde Nicomedia Valisi Plinius tarafından yaptırıldığı öğrenilen Üçtepeler antik su kemeri, yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 15 metre uzunluğunda ve iki katlı inşa edilen yapısıyla dikkati çekiyor.
Üst kısımlarında bulunan Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izlenlerden, her dönemden sonra sürekli bakımla anlaşılan yapı, zaman meydanını okuyan bir simge olarak varlığını sürdürüyor.
Doğal ve tarihi görünümün çeliklerin versiyonlarıyla birleşen su kemeri, tarihsel tanıklık ve geçmişin izlerini sürmek isteyenlerin özel durakları arasında yer alıyor.
Perseid meteor yağmurunun gözlemlendiği kemer, ömür boyunca doğal güzelliklerle fotoğraf tutkunlarına adeta davetiyeler ekleniyor.
Kibyra Antik Kenti-Burdur
Kentin 108 kilometre uzaklıkta bulunan ve dünyanın en nadir antik eserleri arasında yer alan Medusa mozaiği ve 1300 yıl sonra tekrar su akan saldırısal çeşmesiyle tarih meraklılarının uğrak noktaları arasında yer alan Kibyra Antik Kenti, gece sunulan gökyüzü manzaralarıyla dikkat çekiyor.
Fotoğraf ve gökyüzü meraklılarının Kültür ve Turizm Bakanlığından özel izin alarak gece girebildiği antik kentte, Perseid meteor yağmurunda dikkat çekici görüntüler oluştu.
"Özellikle yapılarısal çeşme yapısı gece gökyüzüyle benzersiz bir manzara oluşuyor"
Kibyra Üyesi Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Prof.
Özüdoğru, Roma dönemi gladyatörleriyle, tarımıyla ve endüstrisiyle ön plana çıkan kentte, 2006 yılında kazılara başladıklarını ve o gün bu yana MÖ 300 ile MS 700 yılları arasında yaklaşık 1000 yıllık bir dönemdeki yaşamı arkeolojik verilerle desteklediklerini kaydetti.
Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle sağladığı kazı çalışmaları kapsamında kentte çok önemli bulgular elde ettiğini anlatan Özüdoğru, odeon yapısında dünyadaki eşi olmayan Medusa mozaiği ve dayanıklılığısal çeşmenin bunların arasında yer aldığını belirtti.
Özüdoğru, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kentte 2024 yılındaki kazancısal çeşme yapısının çevresinde yaklaşık 45 kişilik ekiple devam ettiğini söyledi.
Antik kent fotoğrafçıları ve gökyüzü tutkunlarından da ilgi kayıtlarını kaydeden Özüdoğru, ancak kent gece müzeciliği kapsamında ziyaret açık yerler arasında yer aldığına dikkat çekti.
Gece yapılacak bu tür etkinliklerin ancak Kültür ve Turizm Bakanlığından alınması özel izinlerle mümkün olduğunu belirten Özüdoğru, "Şu anda özellikle gece gökyüzü fotoğrafıyla birçok kişi Odaklanıyor. Bakanlığımızdan alınan bir izinle bunu gerçekleştirebiliyorlar. Özellikle yapısal çeşme yapısı gece gökyüzüyle özel bir manzara oluşuyor." bölgede kullanıldı.
Bergama Akrapolü'nde gözlemlendi
İzmir'in Bergama ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.
Kentten 103 kilometre uzakta bulunan Anadolu'nun eşsiz tarihi hazinesi arasında yer alan ve tarih meraklılarının uğrak noktaları arasında bulunan Bergama Akrapolu, gece boyunca sunduğu gökyüzü manzaralarıyla dikkat çekiyor.
Kurulduğu yüksek tepeden verimli topraklara ve su kaynaklarına bakan ve Makedon Kralı Büyük İskender'in kenti olarak da bilinen antik kent, Anadolu Ajansı (AA) birliklerince Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan özel izinle kentteki tarihi yapılar ile "Perseid meteor yağmuru" ve yıldızlı gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.