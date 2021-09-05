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Yaşam

MSB'nin Askeri Serbest Paraşüt Eğitimi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), personel kurtarma kursu kapsamında yapılan Askeri Serbest Paraşüt Eğitiminin, Akhisar Hava Meydan Komutanlığında devam ettiğini belirtti.

Merve Yıldızalp   | 05.09.2021
MSB'nin Askeri Serbest Paraşüt Eğitimi sürüyor

Ankara

MSB'nin Twitter sayfasındaki paylaşımda, her yıl düzenlenen personel kurtarma kursu kapsamında icra edilen Askeri Serbest Paraşüt Eğitiminin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı bünyesinde Akhisar Hava Meydan Komutanlığında sürdüğü bildirildi.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), personel kurtarma kursu kapsamında yapılan Askeri Serbest Paraşüt Eğitiminin, Akhisar Hava Meydan Komutanlığında devam ettiğini belirtti.

Paylaşımda eğitime ait görüntülere yer verildi.

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