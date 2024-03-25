Dolar
32.15
Euro
34.79
Altın
2,164.84
ETH/USDT
3,450.40
BTC/USDT
67,067.00
BIST 100
9,176.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bolu’da D-100 Karayolu Gölyüzü Kavşağı’ndaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Neriman Senanur Torun  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında anılıyor
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 1 günlük ek süre verildi
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belirlendi
Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş'taki "Muhsin Dağı"nda anıldı

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

"Bozdoğan-13" operasyonlarında teröristlere ait 20 mağara ve barınma alanı imha edildi

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li 2 terörist Suriye sınırında yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet