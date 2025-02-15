MSB'nin "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi" yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Demirci Göleti/Çanakkale 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi" yapıldığını bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demirci Göleti/Çanakkale 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve 2'nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı tarafından Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi icra edildi." ifadesi kullanıldı.
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🌊 Demirci Göleti/Çanakkale— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 15, 2025
4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve 2'nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı tarafından “Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi” icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/xTvD5Oioan