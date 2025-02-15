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MSB'nin "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi" yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Demirci Göleti/Çanakkale 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi" yapıldığını bildirdi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
MSB'nin "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi" yapıldı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demirci Göleti/Çanakkale 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve 2'nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı tarafından Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi icra edildi." ifadesi kullanıldı.

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