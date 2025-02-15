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Tekirdağ'da işçi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Uğur Bulut, Fırat Çakır  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Tekirdağ'da işçi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı

Tekirdağ

İşçi taşıyan Raif A. yönetimindeki 59 S 6215 plakalı midibüs, Atatürk Caddesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 24 işçi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ile Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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