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Yaşam

MSB'den, Mehmetçik için hediyeler hazırlayan hayırsever öğretmene ziyaret

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğe çorap, atkı ve eldiven gibi hediyeler göndermek isteyen hayırsever emekli öğretmen Mevlüde Barış, evinde ziyaret edildi.

Semih Erdoğdu  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
MSB'den, Mehmetçik için hediyeler hazırlayan hayırsever öğretmene ziyaret

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, emekli öğretmen Barış'ın Mehmetçikler için çorap, atkı ve eldiven gibi hediyeler göndermek istediği ve bu isteği doğrultusunda Bakanlıkla iletişime geçtiği belirtildi.

Barış'ın evinden ziyarete ilişkin görüntülere yer verilen paylaşımda, "Evinde ziyaret ettiğimiz Mevlüde Barış öğretmenimize teşekkür ederek, Mehmetçiklerimiz adına hediyelerini teslim aldık. Hayırsever öğretmenimizi saygıyla ve hürmetle selamlıyor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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