MSB'den, Mehmetçik için hediyeler hazırlayan hayırsever öğretmene ziyaret
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğe çorap, atkı ve eldiven gibi hediyeler göndermek isteyen hayırsever emekli öğretmen Mevlüde Barış, evinde ziyaret edildi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, emekli öğretmen Barış'ın Mehmetçikler için çorap, atkı ve eldiven gibi hediyeler göndermek istediği ve bu isteği doğrultusunda Bakanlıkla iletişime geçtiği belirtildi.
Barış'ın evinden ziyarete ilişkin görüntülere yer verilen paylaşımda, "Evinde ziyaret ettiğimiz Mevlüde Barış öğretmenimize teşekkür ederek, Mehmetçiklerimiz adına hediyelerini teslim aldık. Hayırsever öğretmenimizi saygıyla ve hürmetle selamlıyor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Hayırsever emekli öğretmen Mevlüde Barış, Mehmetçiklerimiz için çorap, atkı, eldiven hediye etmek istediğini belirterek bizlere ulaştı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2025
Evinde ziyaret ettiğimiz Mevlüde Barış öğretmenimize teşekkür ederek Mehmetçiklerimiz adına hediyelerini teslim aldık.
Hayırsever… pic.twitter.com/Rz3mkFYTPA