Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,316.90
BTC/USDT
104,967.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Samsun'da mübadiller denize karanfil bırakarak atalarını andı

Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller, Samsun'da Karadeniz'e atılan karanfillerle anıldı.

Veysel Altun  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Samsun'da mübadiller denize karanfil bırakarak atalarını andı Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Mübadelenin 102'nci yılında düzenlenen etkinlik kapsamında mübadiller, Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nun Samsun'a gelişini simgeleyen Tütün İskelesi'nde toplandı.

Lozan Mübadilleri Vakfı ve Samsun Mübadele Derneğince düzenlenen programda, mübadiller saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Samsun Mübadele Derneği Başkan Yardımcısı Caner Akınözel, yaptığı konuşmada, göçlerin insanlık tarihinde derin yaralar bıraktığını söyledi.

Günümüzde insan eliyle yapılan göçlerin küresel sorunlardan biri olarak görüldüğünü aktaran Akınözel, şöyle konuştu:

"İnsanlığın her zamankinden daha fazla barışa ihtiyacı olduğu bu dönemde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi bize ve dünya haklarına doğru yolu göstermeye devam etmektedir. Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'e göndermede bulunmak amacıyla Selanik kökenli yurttaşlarımıza yönelik ötekileştirici bir dilin sosyal medyada yaygınlaşmasını derin bir üzüntüyle izliyoruz."

Akınözel, göç deneyimini bizzat yaşadıklarını ve Suriyeli sığınmacıların yaşadığı acı ve dramı anlayabildiklerini dile getirerek, "Günümüz dünyasında, insanlığın bir daha mübadele gibi bir yöntemi kabul etmeyeceği umudunu taşıyoruz. Geçmişte yaşanan acıların bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Mübadiller, daha sonra "Vardar Ovası" türküsü eşliğinde Karadeniz'e karanfil bıraktı.

Programa, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, dernek üyeleri, mübadiller ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden 3 kişi gözaltına alındı
Bakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı Sudani tarafından kabul edildi
Grand Kartal Otel'in sahibinin adliyedeki ifadelerine ulaşıldı
Son 3 yılda 4 bin 380 turizm tesisi eksiklikler nedeniyle kapatıldı

Benzer haberler

Samsun'da mübadiller denize karanfil bırakarak atalarını andı

Samsun'da mübadiller denize karanfil bırakarak atalarını andı

MSB'den Karadeniz'deki keşif ve gözetleme faaliyetlerine ilişkin paylaşım

Samsun'da hız ihlali, yapay zeka destekli radar cihazıyla tespit ediliyor

Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor

Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor
Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor

Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor

SAMDOB "Muhteşem Süleyman" operasını sanatseverlerle buluşturdu

SAMDOB "Muhteşem Süleyman" operasını sanatseverlerle buluşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet