Dolar
35.73
Euro
37.46
Altın
2,756.25
ETH/USDT
3,072.20
BTC/USDT
99,302.00
BIST 100
10,047.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde ING Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının kura çekimi töreni sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam

Giresun'da Dikmetaş Göleti buz tuttu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Dikmetaş Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Mahmut Ahmet Yeles  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Giresun'da Dikmetaş Göleti buz tuttu Fotoğraf: Mahmut Ahmet Yeles/AA

Giresun

Toplukonak ve Gürpınar köyü sınırlarında yer alan 1800 rakımlı Dikmetaş Yaylası'nda DSİ'nin tarımsal sulama amacıyla inşa ettiği göletin bulunduğu bölgede kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Yüzeyi hava sıcaklıklarının düşmesiyle buz tutan gölet, çevresindeki çam ve köknar ağaçlarıyla beyaza büründü.

Gölet, buz tutan hali ile doğa fotoğrafçıları ve yürüyüş tutkunlarınca ilgi gördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi
Uzmanlar, Kınalıada'daki oluşumun genç evredeki müsilaj olduğunu bildirdi
Türkiye'de 2024'te en fazla doğum İstanbul'da, en az doğum Tunceli'de gerçekleşti
Yargı Reformu Stratejisi kapsamında yargıda yapay zeka kullanımı yaygınlaştırılacak
Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde numune kaplarının tedbiren değiştirildiğini açıkladı

Benzer haberler

Giresun'da Dikmetaş Göleti buz tuttu

Giresun'da Dikmetaş Göleti buz tuttu

Karadeniz'de üç ildeki 128 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Diyabet hastası öğretmenin "moda evi" hayali gerçeğe dönüştü

Türkiye fındık ihracatının yüzde 27'sini Almanya'ya yaptı

Türkiye fındık ihracatının yüzde 27'sini Almanya'ya yaptı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 2024 yılında 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 2024 yılında 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdik
Şebinkarahisar'da sis bulutu havadan görüntülendi

Şebinkarahisar'da sis bulutu havadan görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet