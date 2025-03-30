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Yaşam

Minik yürekler ilk mektuplarını asker ağabeyleri için kaleme aldı

Isparta'da bir ilkokulundaki öğrencilerin yazdığı duygu dolu bayram mektupları, Van'da terörle mücadele eden jandarma komandolarına ulaştırıldı.

Mesut Varol  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Minik yürekler ilk mektuplarını asker ağabeyleri için kaleme aldı Fotoğraf:Özkan Bilgin/AA

Van

Isparta'da ilkokul ikinci sınıf öğrencileri, terör ve her türlü yasa dışı olayla mücadele eden askerlerin bayramını kutlamak ve onlara moral vermek amacıyla yazdıkları mektupları Van'ın Başkale ilçesindeki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na gönderdi.

Şehit Polis Memuru Akif Altay İlkokulu'nda mektup yazmayı öğrenen 2/B sınıfı öğrencileri, ilk mektuplarını ülkenin huzur ve güvenliği için mücadele eden askerlerin bayramını kutlamak için kaleme aldı.

"Sevgili asker ağabeylerim", "Sevgili kahramanım", "Canım asker ağabeyim", "Kahraman ağabeyim" başlıklarıyla yazdıkları mektuplarında duygularını ve sevgilerini ifade eden öğrenciler, Türk bayrağı ve kalplerle süsledikleri mektuplarda askerlerin Ramazan Bayramı'nı da kutladılar.

Çocukların yazdığı duygu dolu mektuplar ile öğretmenlerinin desteğiyle hazırlanan gül suyu ve lokum paketleri, kargoyla Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli askerlere ulaştırıldı.

Öğrencilerden Ömer Talha, Türk bayrağı çizdiği ve "Sevgili cesur asker ağabeyim" diye başladığı mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"Büyüyünce ben de sizin gibi vatanımı ve sevdiklerimi korumak istiyorum. Biz, sizin sayenizde sıralarımızda güvenle ders işliyoruz. Her zaman sizlere dua ediyoruz. İyi ki varsınız, dualarımız sizlerle."

Görevleri başında teslim aldıkları mektupları okuyan jandarma komandoları, AA kameraları aracılığıyla öğrencilere şu mesajı iletti:

"Sevgili öğrenciler, kocaman yüreklerinizle yazdığınız mektuplar bize ulaştı. Varlığınız bizlere güç veriyor. İyi ki varsınız, bayramınız kutlu olsun."

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