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Yaşam

Minik flamingolar uçmayı 'doğal kreşte' öğreniyor

Dünyanın önde gelen yapay üreme adalarından birine sahip İzmir Kuş Cenneti'nde 2 ay önce yumurtadan çıkan yaklaşık 18 bin flamingo, uçmak için "kreş"te kanat çırpmaya başladı.

Halil Fidan   | 13.08.2021
Minik flamingolar uçmayı 'doğal kreşte' öğreniyor Fotoğraf: Halil Fidan/AA

İzmir

Anadolu kültürünün "allı turnası" flamingoların Türkiye'deki 2 üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'ndeki (Gediz Deltası) mevcut doğal kuluçka adası, dalga erozyonu nedeniyle zamanla ortadan kayboldu.

Bunun üzerine 2012 yılında yaklaşık 6,5 dönüm yüz ölçümüyle dünyanın en büyük yapay kuluçka adası oluşturuldu. Böylece allı turnaların sayılarının artması sağlandı.

Yapay ada, flamingo çiftlerinin yuva yaparken zorluk yaşamaması için sert cisimlerden temizlenip kuluçka sezonuna hazırlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl yeniden düzenlenen kuluçka adası, mayıstan itibaren yine binlerce flamingoya ev sahipliği yaptı.

Dışarıdan insan girişine izin verilmeyen kuluçka adasında yumurtalarını kırarak 2 ay önce doğan allı turnalar, ilk uçma becerilerini de İzmir Kuş Cenneti'nde elde ediyor.

Kesin rakamın flamingoların diğer alanlara geçerek adayı terk etmesinin ardından yapılacak yuva sayımıyla belirleneceği kuş cennetinde, uzaktan yapılan gözlem sonucu 16 ila 18 bin arasında yavrunun dünyaya geldiği tahmin ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi ekiplerinin yakından takip ettiği yavru flamingolar, yumurtadan çıktıktan yaklaşık 1 ay sonra suyla tanıştı.

Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip yavru flamingolar, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı olan "artemia salina" ile besleniyor.

Minik flamingolar genelde suda toplu bulundukları ve "kreş" adı verilen adanın yanındaki yerde vakitlerini geçiriyor.

Ada çevresindeki suda gezinen ve kendi kendine beslenmeye başlayan yavrular, bir yandan da koloniye göz kulak olan erişkinleri taklit ederek, suda koşarak hızlanma ve kanat açarak uçma eğitimi yapıyor.

Yavru flamingoların kuluçka sürecinde olduğu gibi rahatsız edilmemeleri için İzmir Kuş Cenneti'nde özel önlemler alınıyor. Ailelerinin yanında 2 ay geçiren yavru flamingolar, 3'üncü aydan itibaren uçmayı ve doğada tek başına yaşamayı öğreniyor.

"Gediz Deltası ve diğer sulak alanlara dağılacaklar"

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce korunan alanlardan ve Türkiye'nin 14 Ramsar alanından biri olan Gediz Deltası'ndaki flamingo adasının yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyüğü olduğunu söyledi.

Aslanapa, 2012 yılında yapımı tamamlanan adaya, Gediz Deltası'nda popülasyonu en fazla olan flamingoların üremek amacıyla geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu sene de flamingo adasının yüzeyinin tamamı flamingolar tarafından kuluçkaya yatmak amacıyla kullanıldı. Bu sene de yine yaklaşık 16 bin ile 18 bin arasında yavrunun adada yumurtadan çıktığını düşünüyoruz. Flamingo yavruları bugünlerde uçma denemelerine başladı, bu ayın sonunda uçmayı öğrenerek Gediz Deltası ve diğer sulak alanlara dağılacaklar. İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce her sene üreme dönemi öncesi adanın rehabilitasyonu yapılarak, toprağı flamingoların yuva yapmasını kolaylaştırmak için çapalanarak yumuşatılmaktadır. Ayrıca ada etrafı ahşap çit ile çevrilerek, yumurtaların yabani hayvanlardan korunması da sağlanıyor."

Adanın bulunduğu bölgeye kamera sistemi kurulduğunu, etrafının da 7 gün 24 saat prensibi ile İzmir Kuş Cenneti Ziyaretçi Merkezinden izlendiğini dile getiren Aslanapa, kameradan alınan canlı görüntünün bölgeye gelen ziyaretçilerce izlenebildiğini sözlerine ekledi.


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