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Yaşam

'Minik Asiye' yakında taburcu edilecek

Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde iki operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yakında taburcu edilmesi planlanıyor.

Ayşe Yıldız   | 19.01.2022
'Minik Asiye' yakında taburcu edilecek

Antalya

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.

İki operasyon geçiren Asiye'ye, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş hastane odasında yanında bulunarak destek oluyor. Moralinin iyi olduğu, kendisinin yemek yiyebildiği belirtilen Asiye'ye yapılan ameliyatların başarılı geçtiği öğrenildi.

Prof. Dr. Ömer Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asiye'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisini serviste izlediklerini ifade etti.

Başka operasyonlar da yapılacak

Asiye'nin erken süreçteki ameliyatlarının tamamlandığını, kendisini bir süre takip edeceklerini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan doku eksiklikleri tamamlandı, sinirle ilgili ameliyatları yapıldı, yakın zamanda taburcu ederiz. Ondan sonraki süreçte de kontrollere çağırırız. Kulak burun boğaz servisinin, kulağıyla ilgili akut denemeleri tamamlandıysa bu erken dönemde dinlendirmeye gönderebiliriz. Şu an gayet iyi, toparlıyor. Başka operasyonlar da yapacağız."

Olay

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

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