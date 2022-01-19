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Yaşam

Bacağını ve kolunu kaybeden genç kavuştuğu proteziyle yeniden yürüdü

Adana'da elektrik akımına kapılınca bir kolunu ve bacağını kaybeden 24 yaşındaki Hacı Aka, hayırseverlerin yardımıyla alınan protezlerine kavuştu.

Fikret Kavğalı   | 19.01.2022
Bacağını ve kolunu kaybeden genç kavuştuğu proteziyle yeniden yürüdü

Adana

Adana'da elektrik akımına kapılınca bir kolunu ve bacağını kaybeden 24 yaşındaki Hacı Aka, hayırseverlerin yardımıyla alınan protezlerine kavuştu.

Merkez Seyhan ilçesinde, yaklaşık bir yıl önce motosikletiyle trafoya çarparak elektrik akımına kapılan ve sol kolu dirsekten, sol bacağı ise dizden kesilmek zorunda kalan, sağ elini ise yanıktan dolayı kullanamayan, annesinin yardımıyla ihtiyaçlarını karşılayabilen Aka'nın durumunun Anadolu Ajansınca (AA) haberleştirilmesi üzerine hayırsever Ogün Sever Okur harekete geçti.

Başka hayırseverlerin de desteğiyle toplanan yardımlarla protezine kavuşan Aka, yeniden yürümenin ve tek başına yemek yemenin heyecanını yaşadı.

Hacı Aka, AA muhabirine, proteziyle artık kendi başına dolaşabildiğini anlatarak, "Hiç umudum yoktu. Hiçbir zaman elim ve ayağım olmayacak.' diye düşünüyordum. İyi insanlar sayesinde koluma ve bacağıma kavuştum. Artık normal bir insan gibi eğilip kalkabiliyorum. Yemeğimi kendim yiyebiliyorum. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. İyi insanlar sayesinde ayağa kalktım." diye konuştu.

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