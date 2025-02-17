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Yaşam

Mersin'de Tozlu Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Tozlu Göleti'nin yüzeyi, hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.

Hüseyin Hilmi Çömez  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Mersin'de Tozlu Göleti'nin yüzeyi buz tuttu Fotoğraf: Hüseyin Hilmi Çömez/AA

Mersin

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Tozlu Mahallesi'nde gece saatlerinde sıcaklık, sıfır derecenin altına düştü.

Soğuk havanın etkisiyle Tozlu Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Mahalle muhtarı İlhan Bağcı, gazetecilere, göletin tarımsal sulamada kullanıldığını söyledi.

Kar yağışıyla su seviyesi yükselen göletin yüzeyinin gece donduğunu dile getiren Bağcı, hava sıcaklığının yükselmesini beklediklerini anlattı.

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