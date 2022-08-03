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Yaşam

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Serkan Avci   | 03.08.2022
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Sarp arazi yapısı nedeniyle bölgede alevlere müdahalede güçlük çekiliyor.

Ekipler, zorlu arazi koşullarında yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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