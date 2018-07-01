Mavi suların 'engelsiz' yelkencileri

MERSİN - SEZGİN PANCAR

Türkiye'de "engelli yelken" sporunun geliştirilmesi için çalışmalara henüz bir yıl önce başlanmasına rağmen uluslararası yarışmalarda adlarından söz ettiren bedensel engelli yelkenciler, 2024'te Paris'te düzenlenecek paralimpik oyunlar hedefiyle mavi sularda zorlu antrenmanlar yapıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 19 branşından biri olan "engelli yelken" branşını geçen yıl aktif hale getirerek, ilk Türkiye Şampiyonası'nı aynı yıl Mersin'de gerçekleştirdi.

Hem engellilerin sporla tanışmasını sağlamanın hem de milli takım için sporcu yetiştirmenin hedeflendiği şampiyonaya ilk yıl 11 sporcu katılırken, ikincisi 27 Haziran-1 Temmuz'da düzenlenen şampiyonada sporcu sayısı 21'e çıktı.

Dünya Şampiyonası'nda alınan 8'incilik ile Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen 4'üncülük, milli takımı 2024'teki Paris Paralimpik Oyunları öncesi umutlandırdı.

Engellerine aldırış etmeden sabah erken saatlerde yelkenlerini hazırlayan sporcular, Akdeniz'in mavi sularında 4 saati bulan antrenmanlarla Türkiye'ye olimpiyatlarda bu alandaki ilk madalyasını kazandırmak için çalışıyor.

"Dünyaya açılmak istiyoruz"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Engelli Yelken Branşı Teknik Kurul Başkanı Aynur Olgaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ikinci kez düzenlenen Engelli Yelken Türkiye Şampiyonası'nda milli formayı temsil edecek sporcuları yetiştirdiklerini söyledi.

Olgaç, yeni bir branş olmalarına rağmen 36 lisanslı sporcu sayısına ulaşmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "İlk yılımızda sporcularımızın elde ettiği başarılar bize çok ciddi sayıda sporcu gelmesini sağladı. Bizim temel amacımız engellileri sporla buluşturarak ulusal ve uluslararası başarı elde etmelerini sağlamak. Evde kalan, sosyal hayata dahil olamayan engellilere böylelikle ciddi mesajlar vermeyi istiyoruz. Yaptığımız faaliyetlerle ve sporla bunu başardığımıza inanıyorum." dedi.

Sporcuları olimpiyatlara hazırlamanın en büyük hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Olgaç, önlerindeki tek engelin tekne eksiklikleri olduğunu dile getirdi.

"Tekne ihtiyacımız var"

Olgaç, hayırseverlere tekne bağışı konusunda çağrıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Elimizde çok iyi malzeme var, yani deniz ve rüzgar var. Bütün bunlar varken elimizde sadece 5 tekne bulunuyor. Bizim tekne ihtiyacımız var. Dünyaya açılmak istiyoruz. Buradan iş adamlarına, büyük sivil toplum kuruluşlarına sesleniyoruz; lütfen bir tekne de siz alın, adınızı yazdırın. Sporcularımızın sizin adınızla dünyada yarışsın, yelken açsınlar. Hem onlar, hem biz mutlu olalım hem de ülkemizin tanıtımını yapalım."

Milli Takım antrenörü Cemal Özdiyar da kısa bir sürede milli takıma yetenekli sporcular kazandırdıklarını belirterek, olimpiyatlarda başarı için zorlu çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Tekne sayılarının azlığına dikkati çeken Özdiyar, "Türkiye olimpiyatlara bu alanda ilk kez katılacak. Eğer bizim ihtiyacımız olan tekneler de alınırsa biz olimpiyatlardan kesinlikle madalyayla döneriz. Çünkü dünyadaki sporculara baktığımız zaman aramızda çok fazla bir fark yok. İddialı olduğumuz sınıftaki teknelerimiz olmamasına rağmen onlarla başa baş yarışıyoruz, çoğu zaman da onları geçiyoruz. Tekne eksikliklerimiz de tamamlanırsa Türkiye Milli Takımı'nın kesinlikle olimpiyatlardan madalyayla döneceğine eminim." ifadelerini kullandı.

"Bir elim yok ama kendimi hayatım boyunca engelli hissetmedim"

Mersin'de geçen yıl yapılan şampiyonada erkeklerde Türkiye şampiyonu olan 30 yaşındaki Hüseyin Akbulut ise hobi olarak başladığı yelken sporunu, daha sonra profesyonel kariyere dönüştürdüğünü anlattı.

Akbulut, denizin üstünde olmanın kendisini daha özgür hissettirdiğini belirterek, "Bir elim yok ama kendimi hayatım boyunca engelli hissetmedim. Bu tür organizasyonlar yapılmaya başlandı ve bunların sayesinde artık engellerimizi geride bırakıyoruz. Paris'te yapılacak olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Umarım orada Türkiye'ye yelkende ilk madalyayı getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye kadınlar şampiyonu 19 yaşındaki Miray Ulaş ise 3 yıldır yelken sporuyla uğraştığını belirterek, "Yelkene başladıktan sonra zorluklarla mücadele etmeyi öğrendim. Dünya 8'inciliği ve Avrupa 4'üncülüğü gibi dereceler elde ettim. Büyük hedeflerim var. 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil etmek, kürsüye çıkıp madalya almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ulaş, gününün büyük bir kısmını suda antrenman yaparak geçirdiğini belirterek, yorulsa da pes etmemeye gayret gösterdiğini kaydetti.