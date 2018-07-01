Suriyeli Maya ve babası yürüyecekleri günü bekliyor

Kendisi gibi yürüme engelli olan babasının PVC boru ve konserve kutusundan oluşturduğu aparatla yürümeye çalışan Suriyeli Maya Meri, protez ayaklarına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

Fotoğraf: AA/Arif Hüdaverdi Yaman

İSTANBUL

Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak, İdlib'deki Ser Ceble kampında ailesiyle yaşayan 8 yaşındaki Suriyeli Maya Meri'nin hayata tutunma çabası, bölgede görev yapan Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından fark edildi.

&amp;amp;lt;br class="k-br" /&amp;amp;gt;

Doğumda yaşadığı sorun sebebiyle ayakları diz altından kesilen ve babası Muhammed el Meri'nin konserve kutusundan yaptığı aparatla yürümeye çalışan Maya'nın hayatı, AA'nın haberi sonrası değişti.

Haber üzerine harekete geçen Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Maya ile babasının Türkiye'ye getirilmesini sağladı. Durumu sosyal medyadan öğrenen protez uzmanı Mehmet Zeki Çulcu da Maya ile doğuştan engelli olan babasının protezlerini yapacağını belirterek, tedavi sürecini başlattı.

Türk Kızılayı'nın girişimleriyle geçici oturum izin işlemleri yapılan Muhammed el Meri ile kızı Maya, yerleştirildikleri otelde protezlerinin takılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Muhammed el Meri, tedavi için Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Maya'nın doğumda oluşan komplikasyon sonucu ayaklarının diz hizasından kesildiğini ve aylarca yatakta hareketsiz yattığını dile getiren baba Meri, bu durumun kendisi ve ailesinde büyük üzüntüye yol açtığını ifade etti.

"Kızımın hareket etmeye başlaması bizi çok mutlu etti"

Meri, kızının en azından çadırda hareket edebilmesi için önce içerisine bez ve pamuk koyduğu plastik kap kullandığını daha sonra ise bunu konserve kutusu ve PVC boru ile geliştirdiğini kaydetti.

Kızının, bu aparat sayesinde hareket etmeye başlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Meri, "Maya, önce çadırın içerisinde sonra da dışarıda hareket etmeye başladı. Dışarıda zorlansa da bu aparat yardımıyla eğitim aldığı çadıra kadar gidebiliyor. Maya, çok sosyal bir çocuk. Okuldaki arkadaşlarıyla ilişkisi çok iyi. Onlarla konuşmayı birlikte bir şeyler yapmayı çok seviyor." diye konuştu.

AA'nın haberi sonrası Kızılay'ın kendilerine ulaştığını aktaran Meri, "Kızılay ekipleri bizi Türkiye'ye getirdi. Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık'a ve Suriyeliler için yaptığı tüm yardımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, protezlerimizi yapacak olan Mehmet Zeki Çulcu'ya ve Türk halkına teşekkür ederim. İnşallah tedavi ile birlikte protezlerimiz takılacak ve Maya da ben de yürüyebileceğiz. Bunun için çok mutlu ve heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mücahit Türetken