Hem ruhlarını hem bedenlerini güçlendiriyorlar

GAZİANTEP - FERİDE PELİN İNAL

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kalkınma Bakanlığı iş birliğinde Sosyal Destekleme Programı (SODES) kapsamında hayata geçirilen gençlik merkezinde eğitim alan öğrenciler, Kuran-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra spor ve sosyal aktivitelerle vakit geçiriyor.

Ukkaşe Bin Mihsan Camisi'nin altında kurulan Şehzadeler Kültür ve Spor Merkezine gelen bin 50 öğrenci, spor aktiviteleriyle yeteneklerini geliştirirken, merkez içerisindeki etüt salonunda ders çalışma imkanı buluyor.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camilerin toplumun en temel kurumları arasında bulunduğunu aynı zamanda ilim ve irfan yuvaları olduğunu söyledi.

Camilerin, ibadet yeri olmasının yanı sıra sosyal ve kültürel aktivitelerin de merkezi haline gelmesi gerektiğine işaret eden Çelik, "Peygamberimiz, Mescid-i Nebevi'yi, ibadet, ilim irfan hikmet yuvasının yanında sosyal ve kültürel aktiviteler için de kullanmış. Onun için camilerimizin yaşayan ve yaşatan camiler olması gerekiyordu." dedi.

"Buraya geldiğim için çok mutluyum"

Öğrencilerden Sami Yıldırım ise 13 yaşında olduğunu kaydederek, "Hem Kuran-ı Kerim öğrenmek hem de spor için geliyorum. Buraya 3 aydır devam ediyorum. Sporda çok farklı teknikler öğrendim. Çok mutluyum, herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Mümtaz Durmuş da Kuran-ı Kerim ve tekvando kurslarına iki aydan beri devam ettiğini ve yaz dönemini bu şekilde değerlendirdiği için memnun olduğunu söyledi.



