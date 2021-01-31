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Yaşam

Malatya’da yapılan 'kardan gelin' görenlerin ilgisini çekti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yağan karın ardından iki arkadaşın yaptığı "kardan gelin" görenlerin ilgisini çekti.

Kadir Aydın   | 31.01.2021
Malatya’da yapılan 'kardan gelin' görenlerin ilgisini çekti Fotoğraf: Kadir Aydın/AA

Malatya

İlçede etkili olan kar yağışı sonrası bölge beyaza bürünürken Erkenek Mahallesi sakinlerinden iki arkadaş kardan gelin yaptı.

Elinde çiçeği, başında duvağı ve belinde kuşağıyla yaklaşık iki metre boyundaki kardan gelin, görenleri şaşırttı.

Kardan gelini yapan Yunus Özen ve Bekir Özdemir, karda eğlenmek isteyip gelin yaptıklarını, kardan gelinlerinin görenlerin oldukça ilgisini çektiğini belirtti.

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