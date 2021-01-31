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Yaşam

Rahatsızlanan Kıbrıs gazisi ile eşine jandarma ve sağlık ekipleri ulaştı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde rahatsızlanan Kıbrıs gazisi ile eşi, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Orhan Pehlül,Emin Tezerdi   | 31.01.2021
Rahatsızlanan Kıbrıs gazisi ile eşine jandarma ve sağlık ekipleri ulaştı

Adıyaman

Alınan bilgiye göre, Yukarı Nasırlı köyünde yaşayan ve aniden rahatsızlanan Kıbrıs gazisi Ahmet ve eşi Hatice Öztürk 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Yolun karla kaplı olması nedeniyle köye ulaşamayan ekipler, jandarmadan yardım istedi.

Köye arazi aracıyla giden jandarma ekipleri, Öztürk çiftini sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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