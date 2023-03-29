Dolar
19.14
Euro
20.78
Altın
1,967.60
ETH/USDT
1,813.10
BTC/USDT
28,326.00
BIST 100
4,768.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Kuşadası'na kruvaziyerle 1997 turist geldi

Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine, Bermuda bayraklı kruvaziyer "Island Princess" ile 1997 turist geldi.

İbrahim Uzun  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Kuşadası'na kruvaziyerle 1997 turist geldi Fotoğraf: İbrahim Uzun/AA

Aydın

Kuşadası Ege Port Limanı'nda gemiden inen çoğunluğu ABD'li turistlerin bir kısmı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslere bindi. Bazı turistler ise Kuşadası Çarşısı'na geçti.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, Princess Cruises filosuna ait kruvaziyerin ilçeye 3 sefer daha gerçekleştireceğini, filoya ait gemilerin ise sezon boyunca 13 sefer yapacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Dijital Şengen vizesi" için bir adım daha atıldı
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Kartepe'de kar kalınlığı yarım metreyi aştı
Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
TRT'nin yeni dijital haber kanalı "TRT Afrika" yayın hayatına başlıyor

Benzer haberler

Kuşadası'na kruvaziyerle 1997 turist geldi

Kuşadası'na kruvaziyerle 1997 turist geldi

Antalya'da turizm sektörü, yaz sezonuna hazır

İstanbul'a şubatta gelen turist sayısı 2022'nin aynı ayına göre yüzde 13 arttı

Depremzede turizm öğrencileri sektörde istihdam edilecek

Depremzede turizm öğrencileri sektörde istihdam edilecek
Antalya'daki otellerde barınan depremzedelerin sayısı büyük oranda azaldı

Antalya'daki otellerde barınan depremzedelerin sayısı büyük oranda azaldı
Birçok filmin çekildiği Yeşilyurt'ta 90 konak depremlerde hasar gördü

Birçok filmin çekildiği Yeşilyurt'ta 90 konak depremlerde hasar gördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet