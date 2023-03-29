Sudanlılar yol keserek iftara davet etme geleneğini sürdürüyor
Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer alan Sudan’da "sokak iftarları" geleneği kapsamında halk, arabaları ve yoldan geçenleri durduruyor ve kurdukları mütevazı sofralarında ramazanın bereketini paylaşıyor.
Hartum
Sudan'da iftar vakitlerinde cadde ve sokaklara kurulan sofralar ve toplu halde kılınan namazlar, halkın ramazan ayı coşkusunu yansıtıyor.
Ramazan ayının vazgeçilmez geleneklerinden sokak iftarları, ihtiyaç sahipleri ile evine yetişemeyenlere oruçlarını açma imkanı sunuyor.
Sudan halkının misafirperverlik örneklerinden olan sokak iftarları, farklı kesimlerden insanları da bir araya getirerek kaynaşmalarına vesile oluyor.
Araçların önünü kesiyorlar
İftara yaklaşık 30 dakika kala cadde ve sokak kenarlarında hazırlanan sofralara, o saatte yoldan geçenler davet ediliyor.
İftar yapmak için evine veya bir yere yetişmek isteyen kişilerin, bu sofralar kurulmadan yola çıkması gerekiyor. Zira yoldan geçenlerin ve araçların önlerini kesenler, iftar yapmadan yoldan geçilmesine izin vermiyor.
İftar sofralarında genel olarak kisra, tegaliyye, asida, nueymiyye ve rob gibi yöresel yemekler ikram ediliyor.
İftarın ardından akşam namazı cemaatle kılınıyor.
Namazdan sonra hılu mur, kerkede, gungulez, tebeldi ve aradeb gibi geleneksel soğuk içecekler ile limon, mango ve portakal gibi meyve suları ve naneli veya sütlü çay ve zencefilli kahve gibi sıcak içecekler ikram ediliyor. Bu sırada yapılan sohbetin ardından herkes dağılıyor.
"Başımızın üstünde yerleri var"
Başkent Hartum’un güneyinde yer alan El Cezire eyaletine bağlı El Cedid Umran köyünde kurulan sokak iftarına katılan Ali Tayyip Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu geleneğin birlik, beraberlik, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını kuvvetlendirdiğini belirtti.
Ömer, geleneklerini yaşatmak için gayret ettiklerini kaydederek "Her zaman bu iftar sofralarında ısrar ederiz. Köyümüz oldukça işlek bir yolun üstünde. Onlara bu iftarı veriyoruz çünkü onlar uzun mesafelerden gelmiş veya uzun mesafelere gidiyorlar. Ama buradan geçenlerin gitmesine izin vermiyoruz. Onların başımızın gözümüzün üstünde yerleri var. Ramazanda çok fazla kişiyi misafir etmek bizim için en önemli şey." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.