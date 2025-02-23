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Yaşam

Kuş cenneti Efteni Gölü'nde kış manzaraları oluştu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan Efteni Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Samet Kalyoncu  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Kuş cenneti Efteni Gölü'nde kış manzaraları oluştu Fotoğraf: Samet Kalyoncu/AA

Düzce

İlçe merkezine 5, Düzce merkeze 25 kilometre mesafedeki gölün bulunduğu havzada kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Geçen yıl 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı gölün bulunduğu alanda kış manzaraları oluştu.

Yüzeyinde adacıkları andıran parça parça buz tabakalarının oluştuğu gölün yüzeyi ve beyaz örtüyle kaplanan çevresi havadan görüntülendi.

Soğuk havaya rağmen bölgeyi ziyaret eden doğaseverler, göl ve çevresindeki kartpostallık manzaraları fotoğrafladı.

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