İstanbul'da bir kişinin uçurtma kayağı yapması kamerada
Çatalca'da bir kişinin snowkite (uçurtma kayağı) yapması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.
Ahmediye Mahallesi'nde Kürşat Serdar Varol da bunu fırsat bilerek boş bir arazide uçurtma kayağı yaptı.
Uçurtmanın havalanmasıyla Varol, kar üstünde bir süre kaydı.
Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.