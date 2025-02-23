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Yaşam

İstanbul'da bir kişinin uçurtma kayağı yapması kamerada

Çatalca'da bir kişinin snowkite (uçurtma kayağı) yapması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Cüneyt Sevindik, Alper Korkmaz  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
İstanbul'da bir kişinin uçurtma kayağı yapması kamerada

İstanbul

Aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

Ahmediye Mahallesi'nde Kürşat Serdar Varol da bunu fırsat bilerek boş bir arazide uçurtma kayağı yaptı.

Uçurtmanın havalanmasıyla Varol, kar üstünde bir süre kaydı.

Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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