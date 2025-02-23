Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu
Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.
Bolu
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, yerli ve yabancı tatilciler tarafından "Tabiatın Kalbi" olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda ilgi odağı oldu.
Beş gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından tabiat parkında kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Bölgeye gelen tatilciler, yüzeyi buzla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaptı, iskelede fotoğraf çektirdi, kızak ve şambriyellerle kaydı.
Yetkililer, tatilcileri buz tutan gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda uyardı.
Gölcük Tabiat Parkı'nın karlı manzarası dron ile havadan görüntülendi.
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