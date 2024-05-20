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Yaşam

Küre Dağları'na ilkbaharın renkleri hakim oldu

İlkbaharın renklerinin hakim olduğu Küre Dağları, doğa, fotoğraf ve macera tutkunlarını Kastamonu'ya çekiyor.

Semih Yüksel  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Küre Dağları'na ilkbaharın renkleri hakim oldu Fotoğraf: Semih Yüksel/AA

Kastamonu

Ekoturizm potansiyeli yüksek Küre Dağları'nın eteklerinde yer alan Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere köyünde papatyalar ve dağ çiçeklerinin açmasıyla rengarenk bir görüntüye bürünen doğa, ilkbaharın eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.

Florası, zengin bitki örtüsü ve Türkiye'nin 252'nci tabiat parkı olarak ilan edilen Ersizlerdere Kanyonu'nu da içinde barındıran bölge, mevsimin bütün güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Yeşilin en güzel tonlarını görmenin mümkün olduğu bölgeyi ziyaret eden doğa, fotoğraf ve gezi tutkunları doğayla iç içe olmanın keyfini yaşıyor.

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