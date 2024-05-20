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Yaşam

Bakıra şekil veren Sakaryalı sanatçı, rölyef tablolarını sergiledi

Sakarya'da unutulmaya yüz tutmuş bakır rölyef sanatıyla ilgilenen sanatçı Necmettin Sadıkoğlu, hat tablolarını açtığı sergide beğeniye sundu.

Onur Orhan  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Bakıra şekil veren Sakaryalı sanatçı, rölyef tablolarını sergiledi Fotoğraf: Onur Orhan/AA

Sakarya

Sapanca ilçesinde bir otelde ziyarete açılan sergide, sanatçının bakıra şekil vererek oluşturduğu 39 rölyef hat eseri ile 13 şehit mezarından aldığı topraklardan yaptığı Türk bayrağı motifli tablosu yer aldı.

Sergiyi gezenler, eserleri inceleyerek Sadıkoğlu'ndan bilgi aldı.

Bakır rölyef sanatçısı Sadıkoğlu, gazetecilere, sergiyi Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve şehit ailelerinin katılımıyla açtıklarını belirterek, rölyef sanatına ilişkin bilgiler verdi.

Rölyefin kabartma sanatı olduğuna değinen Sadıkoğlu, "Bunu Türkiye'de ilk defa 15 yıl önce ben başlattım. Bu tarzda Türkiye'de bir veya iki tane şu anda tam anlamıyla yetiştirdiğim çırak ve ustalarım vardır. Burada kullandığımız en önemli teknik, zırnık dediğimiz bir sistemdir." diye konuştu.

Sadıkoğlu, sergide toplam 40 eserin beğeniye sunulduğunu belirterek, "3 gün boyunca burada ürünleri sergileyeceğiz. Gelen insanlarımıza anlatıyoruz. Burada amacımızın, şehit ve bayrak kavramını unutmamak ve insanlara unutturmamak olduğunu tekrar her seferinde yineliyoruz." dedi.

Sergi, 22 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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