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Yaşam

Erzincan'daki Göyne Barajı bahar yağışlarıyla doldu

Erzincan'da tarım arazilerinin sulamasında kullanılan Çatalarmut köyündeki Göyne Barajı, ilkbahar yağışlarıyla yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Kemal Özdemir  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Erzincan'daki Göyne Barajı bahar yağışlarıyla doldu Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Bölgede tarımsal arazilerin sulanması için kullanılan ve bu yıl yağışlarla tam doluluğa ulaşan Göyne Barajı'nda, su tahliyesine başlandı.

Kanallar aracılığıyla kentteki tarım alanlarına ulaşan baraj suyu, çiftçilerce kullanılan dalgıç motor aracılığıyla tarlalara hayat veriyor.

Bölgede yaklaşık 45 bin dönüm tarımsal arazinin sulama ihtiyacını karşılayan barajdaki doluluk, çiftçileri de mutlu etti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden Doç. Dr. Fatih Orhan, AA muhabirine, bölgenin verimli toprakları sayesinde tarımsal potansiyelin yüksek olduğunu söyledi.

Tarımsal faaliyetler için su kaynaklarının önemli olduğuna işaret eden Orhan, Erzincan'ın Türkiye'nin az yağış alan bölgelerinden olduğunu kaydetti.

Kentin yıllık yaklaşık 370 milimetre yağış aldığını dile getiren Orhan, şöyle konuştu:

"Bu da tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi için yeterli bir yağış miktarı değil. Hatta son 5 yıla baktığımızda bu yağış değerlerinin daha da düştüğünü görüyoruz. Erzincan'ın etrafının dağlarla çevrili olması, bu dağlardan kaynağını alan akarsu ve ovanın su potansiyelini de artırıyor. Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle yağış değerlerinde bir azalma olduğunu görebiliyoruz ancak son yılın verisine baktığımızda nisan ayının ortasından bu tarafa bölgede bulunan Göyne Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını görüyoruz. Barajdaki bu doluluk oranı yaklaşık haziran ayının sonuna temmuz ayının başına kadar devam ediyor. Sonrasında bu doluluk oranını gitgide azalıyor."

Doç. Dr. Orhan, küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki yıllarda yağış azlığının görülebileceğine işaret ederek, "Çiftçilerimizin geleneksel olarak salma sulama ya da diğer adıyla vahşi sulama yöntemlerini bırakarak modern sulama yöntemleri olan damlama ve yağmurlama sistemlerine geçmeleri gerekiyor." dedi.

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