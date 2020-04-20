Kovid-19 ile mücadelede görev yapan doktor çiftin nikahı kıyıldı
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle düğünleri iptal olan Anestezi Uzmanı Akova ile Genel Cerrah Deniz çiftinin nikahları, Çekmeköy Nikah Sarayı'nda sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirildi.
İstanbul
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Yeni tip koranavirüs ile mücadelede görev yapan doktor çiftin nikahları düzenlenen törenle kıyıldı.
Kovid-19 nedeniyle düğünleri iptal olan Anestezi Uzmanı Elif Akova ile Genel Cerrah Alişan Berk Deniz çifti, görevlerine kısa bir ara vererek nikahlarını kıymak için Çekmeköy Nikah Sarayına gitti.
Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirilen nikah törenine sadece doktor çiftin anne ve babaları katıldı.
Nikahın ardından Anestezi Uzamanı Elif Akova, "Düğünümüz iptal oldu. Bu koşullarda sosyal mesafe şartlarına uyarak nikahımızı gerçekleştirdik." dedi.
Nikahlarının daha kalabalık ve sevdiklerinin de yanlarında olabilmelerini istediklerini anlatan Akova, "Malum durum belli. O yüzden buruk bir mutluluk yaşıyoruz." diye konuştu.
Kıyılan nikahın ardından gelin Elif Akova, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine, damat Alişan Berk Deniz ise Çapa Tıp Fakültesindeki görev yerlerine döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.