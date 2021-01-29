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Yaşam

Kovid-19 aşısı için ilçeye giden sağlık ekibi yaşlı çiftin sobasını kurdu

Kayseri'de sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında olumsuz hava şartları nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı çiftin aşısını yaptıktan sonra evlerinin sobasını kurdu.

Ergün Haktanıyan   | 29.01.2021
Kovid-19 aşısı için ilçeye giden sağlık ekibi yaşlı çiftin sobasını kurdu

Kayseri

Kayseri'de sağlık ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde kar yağışı ve tipi nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların aşılanması için mahalle mahalle geziyor. 

Ekipler, Özvatan ilçesi Yukarı Boğaziçi Mahallesi'nde, Kovid-19 aşısı yapmaya gittikleri Asiye (80) ve eşi Ali Yürüm (89) çiftinin sobasının kurulu olmadığını fark etti.

Kısa sürede sobayı kuran sağlık çalışanlarına yaşlı çift teşekkür etti.

Öte yandan Talas'ın Kepez Mahallesi'nde bir hasta için yola çıkan ambulans kara saplandı.

Ambulans daha sonra bulunduğu yerden çıkartıldı.

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