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Yaşam

Kızılırmak Deltası'nda gün doğumu

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gün doğumunda güzel görüntüler oluştu.

Veysel Altun, Mustafa Çavuş  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Kızılırmak Deltası'nda gün doğumu Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

Günün ilk ışıklarıyla hareketlenmeye başlayan bölge, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri olarak da dikkati çekiyor.

Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası, gün doğumunda oluşan kızıllıkla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Bilinen 365 kuş türünün yaşadığı delta, doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.


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