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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "(AA'nın hedef gösterilmesi) Muhalefetin millet iradesi karşısında yaşadığı mağlubiyeti kendisinde araması gerekirken sebebini başka yerlerde araması olarak görüyorum. Kabul edilebilir değil. Anadolu Ajansının geçmişi bugün de geleceğine kefildir." dedi.

Bakan Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye tarihinin en önemli seçiminin bugün yapıldığını belirtti. Bu seçimin önemli hususlarda mesaj verdiğini vurgulayan Bakan Demircan, bu mesajlardan birinin demokrasi olduğunu belirtti.

Demircan, "Bu mesajlardan bir tanesi, her ne kadar bazıları karşı görüş bildirse de Türkiye demokrasiyi en güzel işleten bir ülke. Bu konuda bütün dünya ülkelerine örnek olabilecek serilikte, doğrulukta ve güvenlik içinde başarılı bir şekilde seçimleri yürüttü ve halkımızın bilgisine sundu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanlığına Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiğine işaret eden Bakan Demircan, şöyle devam etti:

"Bütün milletimiz için İslam alemi için ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Aynı şekilde seçim sonuçları kesinleştiğinde şunu göreceğiz ki yeni dönem Türkiye'nin geleceğinin inşa edileceği dönem olacak. Milletimiz kendi üzerine düşeni yapmış ve Cumhuriyet tarihinde sistemin dönüşümünü millet iradesine dayandırmış, millet iradesi ile zaten bir yıl önce karar alınmıştı. Şimdi bu kararın uygulaması yapıldı. Milletimiz için ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansının hedef gösterilmesi

Bakan Demircan, Anadolu Ajansının (AA) hedef gösterilmesine ilişkin ise AA'yı 1920 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı Cumhuriyet kurulurken kurulmuş ilk organizasyon ve kurumdur. Bu kurum Cumhuriyetin kuruluşunda, İstiklal Savaşı esnasında ve sonradan devletimizin bugüne kadar geldiği süreç içinde çok sağlıklı hizmetlerde bulunmuştur. Bugün de aynı şekilde hizmetlerini sürdürmektedir. Muhalefetin millet iradesi karşısında yaşadığı mağlubiyeti kendisinde araması gerekirken sebebini başka yerlerde araması olarak görüyorum. Kabul edilebilir değil. Anadolu Ajansının geçmişi bugün de geleceğine kefildir."

Muhabir: İlyas Gün

