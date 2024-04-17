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Yaşam

Geleneksel motifler kenevir tezgahlarında gelecek nesillere aktarılıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ladik Meslek Yüksekokulu (MYO) Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Bölümü'ndeki öğrenciler, geleneksel motifleri öğrenerek gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

Veysel Altun  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Geleneksel motifler kenevir tezgahlarında gelecek nesillere aktarılıyor Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Ladik yöresinde uzun yıllardır kullanılan ve unutulmaya yüz tutmuş kenevir tezgahları, Ladik MYO'da yeniden faaliyete geçti.

Bu yıl ilk kez öğrenci alan Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Bölümündeki öğrenciler, geleneksel motiflerin yanı sıra tezgahlarda kenevirden ip yapma ve bu iplerden çeşitli ürünler ortaya çıkarmayı öğreniyor.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AA muhabirine, Ladik MYO'da Türk kültürünü merkeze alan kenevir halı ve kilim dokumacılığı ile alakalı bölüm kurulduğunu söyledi.

Türk İslam motiflerinin, geçmişte Ladik yöresinde giyilen, tüketilen ürünlerin canlandırılması ve hayata kazandırılmasını amaçladıklarını belirten Ünal, "Öğrencilerimiz şu anda öğrenme aşamasındalar. Arzu ettiğimiz şey, meslek yüksekokulunda öğrencilerimizin öğrencilik hallerinde iş bulmaları ya da bu süreç içinde kendi işlerini kurmaları. Bunlar kültürümüzde var olan ürünler, ev eşyalarımız." dedi.

OMÜ'de girişimci ve yenilikçi ruhuyla yeni bölümler açıldığına işaret eden Ünal, "Sadece öğrenciye değil, isteyen, arzu eden vatandaşlarımıza da eğitim verebilecek kapasiteye sahip. Temel özelliği, Anadolu kültürünü yeniden ayağa kaldırmak. Her ne kadar tezgahlar değişmiş olsa bile aynı misyonu gören yeni teknolojiyle o işi yapabilecek tezgahlarla donatıldı. Her bir öğrencimizin buradan yetkin bir usta olarak mezun olması arzusu içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin staj programlarını bölgedeki organize sanayi bölgelerinde uygun tesislerde ayarladıklarını dile getiren Ünal, öğrencilerin edindikleri mesleklerle kendi işlerini rahatça kurabileceklerini vurguladı.

Ladik'te eskiden her evde bir tezgah bulunmasından dolayı yörede tezgah dokumacılığı anlamında yetkin insanların da bulunduğuna dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:

"Ladik'in kilim, Ladik fanilası gibi kendine özgü ürünleri de var. Burada sadece kilimi, halıyı, Ladik fanilasını, diğer ürünleri hayata kazandırmak değil amaç, tarihsel bir değeri var. Nostalji olarak bunlar üretilebilecek, turistik eşya olarak pazarlanması mümkün. Ladik'te geçmişe ait güçlü bir kültür var ancak işletilmediğinde neslin değişmesiyle, yeni nesille bunlar kaybolmaya yüz tutmuş durumda. Onların kaybolmasına izin vermemek, onları yaşatmak gerekiyor. Buradaki çabamız yeniyle eskiyi, geçmişle geleceği buluşturmak, ikisinin arasında köprü kurmak, geçmişi bilen, geçmişiyle gurur duyan, geçmişteki değerlerini geleceğe taşıyan nesiller yetiştirmek. Eğitimin en temel amacı bu."

Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Bölümü'ndeki öğrencilerden Yasemin Karaahmet ise kenevirden ip ve motif yapmayı öğrendiklerini belirterek, "Öğrendiğimiz motifleri kenevir tezgahlarında kilimlere aktarıyoruz. Kenevir ipini sararken dikkat etmek gerekiyor, çünkü çok sağlam bir ip olduğu için elinizi kesme olasılığı var. Dikkat ederek yaparsak çok güzel motifler ortaya çıkıyor, severek yapıyoruz." dedi.

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