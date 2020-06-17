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Yaşam

Kedi tavşan yavrusuna annelik yapıyor

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarlada bulunup eve getirilen tavşan yavrusuna, ailenin kedisi Sarıkız annelik yapıyor.

Menderes Özat   | 17.06.2020
Kedi tavşan yavrusuna annelik yapıyor Fotoğraf: Menderes Özat/AA

Osmaniye

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarlada bulunup eve getirilen tavşan yavrusuna, ailenin kedisi Sarıkız annelik yapıyor.

İlçeye bağlı Yeşilyayla köyünde oturan 18 yaşındaki Enes Karaoğlu, mısır tarlasında bulduğu yeni doğmuş yabani tavşan yavrusunu evine getirip bakmaya başladı.

Karaoğlu, elleriyle beslediği ve Pamuk adını verdiği tavşanı, yeni doğum yapan evin kedisi Sarıkız'ın emzirdiğini görünce çok şaşırdı.

Sarıkız, hem kendi yavrularına hem de Pamuk'a annelik yapıyor. Kedilerle aynı anda Sarıkız'ı emen Pamuk, onlarla oyunlar oynayıp beraber uyuyor.

Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mısır tarlalarında gezerken tavşan yavrusuyla karşılaştığını belirterek "Aç ve bitkin haldeydi. Eve getirdiğim yavruya Pamuk ismini verdik. Önce kendi imkanlarımla yiyecek verdim. Daha sonra evimizin 14 yıllık kedisi Sarıkız'ın yavru tavşanı emzirdiğini gördüm. Sarıkız, yeni doğum yaptı. Hem kendi yavrusuna hem de tavşana ayırt etmeden annelik yapıyor. Her ikisi de evimizin birer parçası oldu." diye konuştu.  

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