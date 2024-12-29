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Yaşam

Kastamonu'nun ormanlık alanları beyaza büründü

Kastamonu'da kar yağışının ardından beyaza bürünen ormanlar dron ile görüntülendi.

Bilal Kahyaoğlu  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Kastamonu'nun ormanlık alanları beyaza büründü Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu - AA

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz'ın eteklerinde kar yağışı etkili oldu.

Bölgede etkili kar yağışının ardından ormanlar beyaza büründü.

Kar ile birleşen çam ağaçlarının oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.



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