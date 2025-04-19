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Yaşam

Kastamonu'da sis bulutuyla bütünleşen ormanlar havadan görüntülendi

Kastamonu'da sis tabakasının kapladığı ormanlık alanlarda oluşan manzara dronla kaydedildi.

Semih Yüksel  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Kastamonu'da sis bulutuyla bütünleşen ormanlar havadan görüntülendi Fotoğraf: Semih Yüksel/AA

Kastamonu

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkeziyle ulaşımının sağlandığı kara yolunun Kayalarbaşı, Arpalıkbaşı, Odayboğazı ve Ortasökü mevkilerinde akşam saatlerinde sis etkili oldu.

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Bazı noktalarda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Vadiyi kaplayarak ormanlık alanla buluşan sisin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

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