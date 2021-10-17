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Yaşam

Kars'ta kadınlar kışlık eriştelerini imece usulüyle hazırlıyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde kış hazırlığı yapan kadınlar, asırlık gelenekleri arasında yer alan erişteleri imece usulüyle keserek iplerde kurutuyor.

Kağızman Ali Çelik   | 17.10.2021
Kars'ta kadınlar kışlık eriştelerini imece usulüyle hazırlıyor Fotoğraf: Ali Çelik/AA

Kars

Kağızman'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesini fırsat bilen kadınlar, kış aylarının vazgeçilmezleri arasında bulunan ve sofralardan eksik etmedikleri erişteyi hazırlamanın telaşını yaşıyor.

Kadınlar, bahçelerinde kurdukları alanda önce erişte hamurunu hazırlıyor. Kıvama gelen hamuru makineden geçirerek incelten kadınlar, daha sonra makine yardımıyla keserek ipe diziyor.

Kuruyan erişteleri toplayarak kısık ateşte kavuran kadınlar, daha sonra paketleyerek kışın kullanıma hazır hale getiriyor.

Erişte kesen kadınlardan Yıldız Bingöl, AA muhabirine, havaların soğumasıyla kış hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Kışın tüketmek için birçok şey yaptıklarını anlatan Bingöl, "Elma, armut ve Kağızman'da yetişen bütün meyveleri kurutarak kış hazırlığımıza devam ediyoruz. Şimdi de ev kadınları olarak eriştemizi keserek, mantımızı, yumurta pilavımızı yaparak hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Herkes kendi ihtiyacı kadar yapıyor. Organik ürünlerimizi kullanıyoruz. İmece usulü hazırlıklarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

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