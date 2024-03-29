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Yaşam

Kars'ta çil keklikler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Kars'ta karla kaplı arazide yiyecek arayan çil keklikler görüntülendi.

Ömer Tarsuslu  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Kars'ta çil keklikler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi Fotoğraf: Ömer Tarsuslu / AA

Kars

Kent genelinde ilkbaharda etkili olan yoğun kar, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Karla kaplanan arazide yiyecek bulamayan yaban hayvanları zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar iniyor.

Beyaz örtüyle kaplı Borluk köyü yakınlarında yiyecek arayan çil keklikler, AA muhabirinin kadrajına yansıdı.

Çil keklikler, genellikle tohumlar, böcekler ve bitkilerle besleniyor.

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