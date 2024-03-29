Ardahan'da baharda yağan kar, soğuk hava nedeniyle erimedi
Ardahan'da bahar mevsiminde yağan kar, havaların soğuk seyretmesi nedeniyle erimedi.
Ardahan
Kentte ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan mart ayı boyunca yoğun kar etkili oldu.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyrettiği şehir, beyaz örtüyle kaplı bulunuyor.
Mart ayının son günlerinde de soğuk seyreden hava nedeniyle il merkezindeki kar erimedi.
Karla kaplı Ardahan Üniversitesi kampüsünde ise "kara kış"ı aratmayan manzaralar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.