Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 10 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 85 milyar 826 milyon 227 bin lira artışla 31 trilyon 458 milyar 97 milyon 148 bin liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 10 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 85 milyar 826 milyon 227 bin lira artışla 31 trilyon 458 milyar 97 milyon 148 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 10 Temmuz ile biten haftada yüzde 0,3 ve 85 milyar 826 milyon 227 bin lira artışla 31 trilyon 372 milyar 270 milyon 922 bin liradan, 31 trilyon 458 milyar 97 milyon 148 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 1,1 yükselerek 17 trilyon 281 milyar 553 milyon 574 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yatay seyirle 10 trilyon 129 milyar 7 milyon 31 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 255 milyar 652 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 216 milyar 830 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 10 Temmuz itibarıyla 693 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,1 azalışla 6 trilyon 665 milyar 273 milyon 309 bin liraya geriledi.

Söz konusu kredilerin 806 milyar 948 milyon 304 bin lirası konut, 42 milyar 244 milyon 811 bin lirası taşıt, 2 trilyon 539 milyar 468 milyon 176 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 276 milyar 612 milyon 18 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 10 Temmuz ile biten haftada 68 milyar 601 milyon 73 bin lira artarak 26 trilyon 51 milyar 120 milyon 727 bin liradan, 26 trilyon 119 milyar 721 milyon 800 bin liraya yükseldi.