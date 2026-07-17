Şa-Ra Enerji halka arz sonrası karlılık ve kapasite kullanımına odaklanacak

Ankara OSTİM'de 1985'te küçük bir atölyede temelleri atılan Şa-Ra Enerji, faaliyetlerine, yüksek gerilim enerji iletim hatlarında kullanılan tüm komponentleri üreten ve aynı zamanda projelerin müteahhitliğini üstlenen bir şirket olarak devam ediyor.

Adana'daki modern üretim tesisleri ve 100'ü aşkın ülkeye uzanan ihracat ağıyla faaliyetlerini sürdüren şirket, uluslararası pazarlardaki varlığını artırmayı amaçlıyor.

Şa-Ra Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Mertay Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin, yüksek gerilim enerji nakil hatlarının bütün komponentlerini üreten, aynı zamanda da müteahhitliğini yapan bir firma olduğunu söyledi.

Türk, bu alanda kullanılan tüm ürünleri üretip, aynı zamanda müteahhitliğini üstlenen Türkiye'de tek, dünyada ise sayılı firmalardan biri olduklarını vurgulayarak, tüm dünyaya yayılan ihracat ağlarıyla uluslararası platformda güçlü bir bilinirliğe sahip olduklarını ve 100'ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini anlattı.

Halka arz sürecini de belli bir büyüklüğe gelen firmaların girişmesi gereken bir alan olarak gördüğünü vurgulayan Türk, "Uluslararası platformda aksiyon gösteren bir firmayız ve yabancı müşterilerimiz, yabancı tedarikçilerimiz çok yoğun. Halka arzla birlikte bu alanda onların gözünde daha kurumsal ve şeffaf bir firma haline geleceğiz. Ayrıca tabii ki de sermayemizi de güçlendireceğiz." dedi.

İlk hedef kapasite ve verimliliğini artırmak

Türk, halka arz kaynaklarının yüzde 15'ini yatırımlara, yüzde 30'luk kısmını finansal borç tarafına ve stoklu çalışan bir firma oldukları için büyük bir kısmını da işletme sermayesi alanında kullanacaklarını kaydetti.

Yatırımlara ayırdıkları payın 300 ila 400 milyon lira arasında olacağını kaydeden Türk, bu tutarın iş akışlarında zaten sürekli yaptıkları bir yatırım tutarı olduğunu anlattı.

Türk, halka arz sürecinin ardından karlılıklarında önemli artış yaşanacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Öncelikle sermayemizin güçlenmesi ve borçluluğun azaltılmasıyla daha net karla çalışan bir firma haline geleceğiz. Zaten faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjlarımız yüksek, yüzde 25-30 arası bir FAVÖK ile çalışıyoruz. Bu alanda tabii ki sermayemiz güçlendikçe yatırım gücümüz daha da artacak. Bizde müşteriyle ilgili bir problem yok, kapasitemizi artırdığımız müddetçe müşteri bulabiliyoruz.

Markamız bütün dünyada olduğu için, coğrafyayı o günün popülerliğine göre kendimiz seçiyoruz. Karlılıklara bakıyoruz ve müşterilerimizi ona göre önceliklendiriyoruz. O yüzden bizde mevcut kapasitenin daha verimli hale getirilmesi öncelikli konulardan biri. Mevcut kapasite kullanım oranımız yüzde 50'lerde, bu kapasite kullanımının bütün fabrikalarda yükselmesi gerekiyor. Bu oranı yükselttikten sonra ihtiyaç olduğu durumda yeni fabrika, yeni kapasite gibi alanlara tabii ki yöneleceğiz."

Halka arz sürecine ilişkin talebe yönelik değerlendirmelerde de bulunan Türk, son dönemlerin en büyük halka arzlarından birine imza attıklarını, 3,77 katlık bir talep aldıklarını dile getirdi.

Türk, yabancı kurumsal, yurt içi kurumsal ve yüksek başvurulu bireysel yatırımcıdan çok ciddi talep aldıklarını belirterek, "Yüksek başvurulu bireysel yatırımcıdan yüzde 1290, yerli kurumsaldan yüzde 500, yabancı kurumsaldan yüzde 290 gibi bir talep geldi. Norveç fonu ise yüzde 5,40'lık bir oranla bize ortak oldu." dedi.