Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 12. Yargı Paketi'ne ilişkin, "Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak düzenlemelerle adalet sistemimizi daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek: Düzenlemelerle adalet sistemimizi daha da güçlendireceğiz Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 12. Yargı Paketi'ne ilişkin, "Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak düzenlemelerle adalet sistemimizi daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Teklifin, TBMM'de kabul edilerek yasalaştığını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Teklifin hazırlanmasına ve yasalaşmasına katkı sunan AK Parti Grubumuza ve teklifin kabulü için güçlü destek veren Cumhur İttifakı'mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli milletvekillerine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı 'Adaletin Yüzyılı' kılma hedefiyle reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak düzenlemelerle adalet sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Yargı Paketimizin ülkemize, aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."