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Yaşam

Kars'ta aç kalan kızıl tilkinin fare avı görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğada aç kalan bir kızıl tilkinin fare avlaması kameralara yansıdı.

Hüseyin Demirci  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Kars'ta aç kalan kızıl tilkinin fare avı görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü ilçedeki sarıçam ormanları bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi yaban hayvanlarına barınma ve üreme imkanı sunuyor.

Aç kalan bir kızıl tilkinin Acısu bölgesinde fare avına çıkması ve ilginç hareketleri objektife yansıdı.

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