Karla kaplanan Ardahan Göle dronla görüntülendi
Ardahan'da gün boyu devam eden kar nedeniyle il ve ilçeler karla kaplandı.
Ardahan
Kar yağışının etkisini gösterdiği Göle ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5,4 derece ölçüldü.
Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Göle, kar yağışıyla tekrar beyaza büründü.
Soğuk ve kar yağışının etkili olduğu ilçe, dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.