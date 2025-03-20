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Yaşam

Karla kaplanan Ardahan Göle dronla görüntülendi

Ardahan'da gün boyu devam eden kar nedeniyle il ve ilçeler karla kaplandı.

Günay Nuh  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Karla kaplanan Ardahan Göle dronla görüntülendi Fotoğraf: Yusuf Ayas/AA

Ardahan

Kar yağışının etkisini gösterdiği Göle ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5,4 derece ölçüldü.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Göle, kar yağışıyla tekrar beyaza büründü.

Soğuk ve kar yağışının etkili olduğu ilçe, dronla görüntülendi.

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