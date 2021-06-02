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Yaşam

Karagöl ziyaretçilerini bekliyor

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl Tabiat Parkı, normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor.

Ali Kemal Atik   | 02.06.2021
Karagöl ziyaretçilerini bekliyor

Rize

Dağları, yaylaları ve karagölleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Artvin, normalleşme süreci ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl Tabiat Parkı, normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor.

Şavşat'a 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve Sahara Milli Parkı içerisinde yer alan Karagöl, doğal güzelliği ile her mevsim ilgi görüyor.

İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran'da gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı alan ilçe, şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, görenleri adeta büyülüyor.

Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da bulunan Karagöl, temiz havası ve doğasıyla ziyaretçilerini mutlu ederken, fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

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