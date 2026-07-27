İran'da emniyet güçleriyle terör örgütü PJAK arasında çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Said Muntazır el-Mehdi, Irak sınırında meydana gelen olaya ilişkin bilgi verdi.

İranlı yetkili, emniyet güçlerinin Kürdistan eyaletine bağlı Bane kenti kırsalında aralarında PJAK'ın önde gelen isimlerinden birinin de bulunduğu araca müdahale ettiğini ve çıkan çatışmada 4 örgüt üyesinin öldüğünü ifade etti.

Öldürülen örgüt mensuplarının isimlerini açıklamayan Mehdi, araçta çok sayıda tabanca, şarjör, çeşitli çaplarda mühimmat ve el bombası ele geçirildiğini kaydetti.