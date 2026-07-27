Türk Hava Yolları (THY), 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yurda dönüşüne ilişkin paylaşım yaptı.

THY'den yurda dönen şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ilişkin paylaşım Türk Hava Yolları (THY), 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yurda dönüşüne ilişkin paylaşım yaptı.

THY İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, TK171 sayılı Hong Kong-İstanbul seferiyle ülkeye ulaştırıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Türk kadınının gücünü dünyaya bir kez daha kanıtlayan sporcularımızı uçağımızın iniş anında karşılayarak tarihi coşkuyu birlikte paylaştık. Türk sporunun daimi destekçisi olarak sporcularımızın gurur dolu yolculuklarına eşlik etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.